Çorum’da su için kritik alarm! Barajlarda doluluk yüzde 1’in altına düştü, belediye anons üstüne anons yaptı

4

"Su, hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyesi oldukça düşmüştür. Bu doluluk oranları, büyükşehirler dahil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için büyük özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum'a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir. Vatandaşlarımız günlük yaşamda daha duyarlı olmalı. Suyun her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf edilmeden kullanılması, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması gerekmektedir."