Çorum'da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıktı vatandaşlar ve çocuklar akın etti

02.01.2026 - 18:28

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’da lapa lapa yağan karın ardından beyaza bürünen Millet Bahçesi, havadan görüntülendi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar, kartpostallık manzaralar sunan parka yöneldi.

Yaz aylarında vatandaşların en sık uğradığı mekanların başında gelen Çorum Millet Bahçesi, kış mevsiminde de eşsiz manzarasıyla cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Kent merkezinde etkili olan ve lapa lapa yağan kar yağışının ardından Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Şehrin göbeğinde yer alan ve içerisinde bulunan sosyal tesisleriyle Çorumluların buluşma noktası olan park, kar yağışıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Ağaçların, yürüyüş yollarının ve yeşil alanların karla bütünleştiği o anlar, havadan dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar kartpostalları aratmadı.

Okulların kar tatiline girmesini fırsat bilen insanlar, soluğu Millet Bahçesi’nde aldı.

Tatilin tadını arkadaşlarıyla kar topu oynayarak karda bisiklet sürerek çıkarmak isteyen çocuklar renkli görüntüler oluştururken, kimisi köpeğiyle yürüyüş yaptı, kimisi yürüyüş yaparak anın tadını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen parkta vakit geçiren çocuklar karda bisiklet sürmenin keyfini ve küçükten büyüğüne parka gelerek eğlenebileceklerini ayrıca şehrin stresinden uzaklaşarak karın keyfini sürebileceklerini ifade ettiler.

