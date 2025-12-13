Çorum'da ismi unutuldu! 3,5 saatte yapılıyor, saniyeler içinde bitiyor

5

Kültürel birikimi dolayısıyla Çorum'un gastronomi alanında da iddialı bir il olduğunu belirten Aşgın, "Çorum, tarihi ile konuşan, gastronomisiyle konuşturan bir şehirdir. Coğrafi işaret tescilli bir çok ürünümüzle gastronomimiz misafirlerimize hizmet etmektedir." dedi.



Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezinde aşçılık eğitimi veren Aylin Memik ise teltel tatlısı geleneğini hem kursta kursiyerleriyle hem de evde ailesiyle yaşatmaya çalışıyor.