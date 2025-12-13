Çorum'da ismi unutuldu! 3,5 saatte yapılıyor, saniyeler içinde bitiyor
Anadolu mutfağının gizli kalmış hazinelerinden, Çorum'a özgü Teltel tatlısı, hazırlık süresi ve tüketim hızı arasındaki çarpıcı farkla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3,5 saat süren meşakkatli ve ince işçilik gerektiren bir hazırlık sürecinden geçen bu özel lezzet, masaya geldiğinde ise sadece 10 dakikada tüketiliyor.
Geçmişi yüzlerce yıl eskiye dayanan teltel tatlısı, soğuk kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde, ev sahibi ve misafirlerin birlikte yaptığı geleneksel lezzet olarak dikkati çekiyor.
Televizyon, internet, hatta elektriğin olmadığı dönemlerde insanların bir masa etrafında bir araya gelmelerine vesile olan teltel tatlısı şeker, un ve suyun 3,5 saat boyunca işlenmesiyle elde ediliyor. Şerbetin hazırlanmasıyla başlayan teltel yapımı, birkaç kişinin senkronize yapmak zorunda olduğu "çekme işlemi" ile sona eriyor.
Sabır, işbirliği, kuvvet ve teknik bilgiyle hazırlanan teltel tatlısı, çayla birlikte servis edilince "şeker gibi" sohbetlere kapı açıyor.
Uzun ve zahmetli süreçle hazırlanmasına karşın kısa sürede tüketiliyor olması nedeniyle artık pek tercih edilmeyen teltel tatlısı geleneği, kentte az sayıda ailede yaşatılıyor.
Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin kültürel değerini yaşatmak amacıyla Velipaşa Konağı'nda teltel tatlısı yapımına katıldı.
Aşgın, AA muhabirine, Çorum'un 8 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarih ve kültür açısından zengin bir mirasa sahip olduğunu söyledi.
Kültürel birikimi dolayısıyla Çorum'un gastronomi alanında da iddialı bir il olduğunu belirten Aşgın, "Çorum, tarihi ile konuşan, gastronomisiyle konuşturan bir şehirdir. Coğrafi işaret tescilli bir çok ürünümüzle gastronomimiz misafirlerimize hizmet etmektedir." dedi.
Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezinde aşçılık eğitimi veren Aylin Memik ise teltel tatlısı geleneğini hem kursta kursiyerleriyle hem de evde ailesiyle yaşatmaya çalışıyor.