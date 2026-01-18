Çorum’da apartman dairesinde dehşet: Çift başlarından vurulmuş halde bulundu
18.01.2026 - 18:24Güncellenme Tarihi:
Çorum’da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
1
Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti.
2
Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
4
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı.
5
Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.