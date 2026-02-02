Çöp diye atılanları sanat eserine dönüştürüyor! El emeği ürünlerini gören hayran kalıyor

5

Gazze'de çocukların öldürülmesinden çok etkilendiğinin altını çizen Satıroğlu, onlar için somut bir şey yapmak istediğini söyledi. Satıroğlu, farkındalık oluşturmak için gelirini tamamen Gazzeli çocuklara bağışladığı bir sergi açtığını belirtti. Çok güzel tepkiler aldığını ve aynı amaçla bir daha sergi açmak istediğini dile getiren Satıroğlu, "Oradaki zulmü görüp kayıtsız kalan insanlara ben şaşıyorum yani. Onlara 25 kuruşluk bir yardım yapabilirsem ne mutlu bana çünkü o zulmün içinde onlar çocukluklarını unutmuşlar, büyük insanlardan daha olgunlar sanki." ifadelerini kullandı.