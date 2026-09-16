Coğrafi işaretli Yeşil Bodrum Mandalini hasadı devam ediyor
Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Yeşil Bodrum Mandalininin üretimini ve mandalin bahçelerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üretim alanlarını düzenli olarak ziyaret eden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin gelişimini takip ederek üreticilere teknik destek sağlıyor.
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Bodrum’da yeşil dönem hasadının devam ettiği bugünlerde, ürünlerin kalite kriterleri de yakından takip ediliyor. Yeşil Bodrum Mandalininin yaklaşık 35-45 milimetre kalibrasyonda olması; yeşil, parlak ve sulu olması, henüz tam olarak tatlanmamış olması hasat açısından önem taşıyor.
Bodrum Belediyesi, teknik desteğin yanı sıra Bodrum Belediye A.Ş. iş birliğiyle Yeşil Bodrum Mandalinini tüketici ve sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Ürünün gastronomi, turizm ve içecek sektörlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve pazara erişiminin artırılması için çalışmalar devam ediyor.
"Yeşil Bodrum Mandalini aranan bir ürün haline geldi"
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, Yeşil Bodrum Mandalininin üreticilere yeni bir ekonomik değer sunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bodrum mandalin üreticilerini desteklemek, bahçelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Bodrum’a yeni bir değer kazandırmak amacıyla mandalinimizi yeşil formuyla pazara sunduk. Özellikle otel, restoran ve eğlence işletmelerinin menülerinde kullanılmaya başlamasıyla Yeşil Bodrum Mandalini aranan bir ürün haline geldi. Bodrum Belediye A.Ş. ile birlikte ürünü talep eden işletmelere ve sektör temsilcilerine ulaştırıyoruz.
Önümüzdeki dönemde yüksek tonajlı hasatlarımız olacak. Üreticilerimizin bu süreçte bizden gelecek haberleri takip etmelerini istiyoruz. Bunun yanında Yeşil Bodrum Mandalininin farklı sektörlerde değerlendirilmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yıl boyunca temin edilebilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör temsilcileri ve fabrikalarla görüşerek ürünün endüstriyel alanda nasıl değerlendirilebileceği ve hangi yeni ürünlere dönüştürülebileceği konusunda çalışmalar yürütüyoruz"
Ercan Pehlivan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli teknik ekiple birlikte Yeşil Bodrum Mandalininin yıl boyunca tüketicilere ulaştırılabilmesi amacıyla soğuk zincir kapsamında yeni ürünler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Pehlivan, Yeşil Bodrum Mandalininin donuk meyve ve meyve suyu sektörünün yanı sıra alkollü ve alkolsüz içeceklerde, özellikle kokteyllerde de değerlendirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Üreticilerimiz merak etmesin. Ürünün yeşil kalibresinin büyük, su oranının yüksek ve henüz tam olarak tatlanmamış olduğu ekim ayının ilk ve ikinci haftasında yüksek tonajlı hasatlarımız olacak. Bu süreçte üreticilerimizin bizden gelecek haberleri takip etmelerini istiyoruz. Bodrum’da Yeşil Bodrum Mandalini ile mandalin bahçelerimizi sürdürülebilir hale getireceğiz. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalincinin önderliğinde, üreticilerimizle el ele vererek Bodrum’a yeni bir değer kazandıracağız"
Üreticiler Yeşil Mandalinden Umutlu
Mandalin üreticileri ise Yeşil Bodrum Mandalini’nin değerlendirilmesinin, üretimin ve bahçelerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade etti.
Üretici Hasan Çakır, Yeşil Bodrum Mandalininin hasat döneminin başladığını belirterek verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Geçen yıl belediyenin desteğinden memnun kaldıklarını ifade eden Çakır, "Bu bahçeler benimle yaşıt" diyerek babasından kalan bahçede yıllardır üretimi sürdürdüğünü dile getirdi.
Üretici Altan Akdemir, bakım, budama ve ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek üreticilere verdiği desteklerden dolayı Bodrum Belediyesine teşekkür etti. Akdemir, "Atalarımızdan ve dedelerimizden kalan bu bahçeleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olur" dedi.
Üretici Ali İhsan Tarsus, 80 yıl önce Bodrum’a getirilen ve Türkiye’de ilk üretiminin yalnızca Bodrum’da yapıldığını belirttiği Yeşil Bodrum Mandalininin kendine özgü aromasının özellikle yeşil döneminde yoğunlaştığına dikkat çekti. Tarsus, yeşil mandalinin Bodrum halkının sofralarında kullandığı önemli bir yerel değer olduğunu ifade ederek üreticilerin en önemli sorunlarından birinin ürünün pazarlanması olduğunu söyledi.
Üretici Ahmet Muslu, mandalin bahçelerinde yıl boyunca sürdürülen budama, ilaçlama, gübreleme ve sulama çalışmalarının ürün kalitesi açısından önem taşıdığını belirtti. Geçtiğimiz yıl Bodrum Belediyesinin desteğiyle ürünlerin değerlendirilmesinin üreticilere katkı sağladığını söyleyen Muslu, bu yıl da hasat döneminde pazar desteği beklediklerini ifade etti.
Üretici Meral Uyar ise ailesinden kalan bahçede üretimi sürdürdüklerini belirterek Yeşil Bodrum Mandalininin salata, içecek, reçel ve kokteyl gibi farklı alanlarda değerlendirilebildiğini söyledi. Erken hasadın ağaçların bakım sürecine de katkı sağladığını belirten Uyar, "Bodrum Mandalininin kendine özgü aroması hiçbir şeyde yok" dedi.