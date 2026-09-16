Coğrafi işaretli Yeşil Bodrum Mandalini hasadı devam ediyor

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Üretici Altan Akdemir, bakım, budama ve ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek üreticilere verdiği desteklerden dolayı Bodrum Belediyesine teşekkür etti. Akdemir, "Atalarımızdan ve dedelerimizden kalan bu bahçeleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olur" dedi.