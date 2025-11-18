Coğrafi işaretli ürün tezgahlarda satılmaya başlandı! Fiyatı 600 liraya kadar çıkıyor!

3

Kestane satıcısı Niyaz Sarı, tescilli ürünün lezzeti dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirtti. Niyazi Sarı, şöyle konuştu: "Vatandaşa kestaneyi kesesine göre veriyoruz. 250 liradan başlıyor ve boy boy 400 liraya kadar çıkıyor.