Coğrafi işaret tescili tamam! Dünya pazarına açılıyor

2

Geven Balı’nın Niğde için yalnızca bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değer olduğuna dikkat çeken Şentürk, Niğde’nin flora ve bitki çeşitliliği açısından son derece zengin bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Coğrafi işaretle birlikte hem üreticiler hem de vatandaşlar açısından bu değerin daha da anlam kazandığını belirten Şentürk, bundan sonraki süreçte en kaliteli bal üretimi için denetimlerin artırılacağını ve gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.