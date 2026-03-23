Çocukluk hayaliydi! Peşinden yıllarca koştu, sonunda buldu: Aracına gözü gibi bakıyor
Düzce’de galericilik yapan İhsan Açıkgöz, çocukluk hayali olan klasik otomobili yıllar süren arayışın ardından buldu. Büyük bir titizlikle koruduğu aracına adeta gözü gibi bakıyor.
Çocukluk dönemine dair duygularını paylaşan Açıkgöz, o yılların hayallerinin farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz 90'lı yılların çocuklarıyız. O yıllarda her insanın bir hayali vardı. Serçeler, şahinler, doğanlar, bunlar bizim gençlik çağlarımızın hayalleriydi. Biz bunlara o zaman binemiyorduk. Bizden 20-30 yaş büyük ağabeylerimiz amcalarımız bu araçlara binerdi. Şu an ki gibi de değil eskiden mal kıymetliydi. Kimse kimseye arabasını vermezdi. Bizde haliyle bu tür bir aracın hayali ile büyümüş bir kesimiz."
Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini belirten Açıkgöz, hayalini gerçekleştirmek için sabırla doğru aracı beklediğini belirterek "31 yıldır galeri sektöründeyim. Böyle bir hayali gerçekleştirmek istedim. Bu arabayı da çok takip ettik. Piyasada çok fazla serçeler var. Ama tabi ilk sahibinden kilometresi düşük araçta değişenin olmadığı kazaya karışmadığı aracın çehresinin değişmediği bir araç bulamamıştık. Sonra bu aracı buldum. Sahibine Allah rahmet eylesin sahibi vefat etmiş. Bizde mirasçıları ile görüştük. Böyle bir arabayı piyasa şartlarında olmuyordu. Neredeyse 2-3 serçe alacağımız fiyatı istiyorlardı. Mirasçıları arabayı yükseltmek istediğini ve arabayı alabileceğimizi söyledi. Bizde koştur koştur Ankara'ya gidip arabayı aldık" dedi.
Aracı büyük bir titizlikle muhafaza ettiklerini dile getiren İhsan Açıkgöz, "Bu araç bizim dükkanımızın içerisinde duruyor. Soğuk havalarda çıkartmayız. Yağmurlu havalarda çıkartmayız. Karda asla sokağa çıkartmayız. Kendimiz çocuğumuz gibi baktığımız bir araç oldu. Benim 2 ağabeyimin 2 çocuğu var. Bu araç bizim 3. çocuğumuz olarak dükkanımızda sakladığımız bir araçtır. Arabanın her şeyi orijinal. Stepnesi, motor içi, döşemeleri, pedalları, koltuk altında ki poşetleri hepsi duruyor üzerinde. Araçtan anlayan birisi geldiğinde aracın notunu 10 üzerinden 10 puan olarak veriyor" ifadelerinde bulundu.