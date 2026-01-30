Çocuklarının geleceği için her şeyi denediler! Toprağı altına dönüştürdüler!

1

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik yapan aile, yılın dört mevsimi tarlada çalışıyor. Sabahın ilk ışığında başlayan mesai, akşam karanlığına kadar sürüyor. Çift, toprağa verdikleri emekle hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarının geleceğini inşa ediyor.Kasım ayında ekilen ıspanakların hasadına başladıklarını anlatan Kemal İlter, ürünleri tek tek kesip yıkadıktan sonra pazara hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 200 metrelik alanda yapılan hasat, sadece bir ürün değil, aylar süren emeğin karşılığı.