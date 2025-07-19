Cizre'den bin yıllık lezzet: Şımşıpe dolması damak çatlatıyor!

4

Şımşıpe dolmasının sadece bir yemek değil kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Nur Hüda Pamukçu, "Cizre'mizin tescillenmiş lezzetlerinden biri olan Şımşıpe halk arasında bilinen adıyla 'eprox u dulma' dizim için sadece bir yemek değil, bir kültür bir mirastır. Sofralarımızın bolluk ve bereketin bir sembolüdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrenmiş olduğumuz bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Şımşıpe dolması bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi, sadece bir yemek değil, kimliğimizin bir parçasıdır, bu lezzetimizin herkes tarafından tadılmasını ve tanınmasını isterim'' diye konuştu.