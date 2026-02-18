Çırak yok aşk var! 50 yıldır zamana direniyor: 3 çocuğumu bu meslek sayesinde büyüttüm

4

3 çırak yetiştirdim, bir tanesi lise çağlarındaydı şimdi mühendis oldu, diğeri pazarlamacı oldu. Benden 10 yaş küçük bir arkadaşımız vardı ona öğrettim kendine dükkan açtı ama rahmetli oldu ama şimdi hiç yok. Eşim ve oğlum yardım ediyor. 3 çocuğum var, onları bu meslekten kazandığım parayla geçindirdim" dedi.