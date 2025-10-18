Cilo Dağı eteklerinde sonbahar manzaraları! Yüksekova'daki doğa harikası Suüstü köyü ziyaretçi akınına uğruyor

4

Güzellik karşısında mest olan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek o anları kaydetti. Sonbahar güzelliklerini görmek için bölgeye gelen vatandaşlardan Ali Yiğit, "Burası Cilo Dağı’nın eteklerinde yer alan doğa harikası Suüstü köyü. Köydeki ağaçlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı, sarı ve yeşil renklere bürünerek renk cümbüşü oluşturdu. Biz de o anı yakalamak ve yaşamak için buraya geldik ve bu güzellikleri fotoğrafladık" dedi.