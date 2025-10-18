Cilo Dağı eteklerinde sonbahar manzaraları! Yüksekova'daki doğa harikası Suüstü köyü ziyaretçi akınına uğruyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyü, sonbahar mevsiminde Cilo Dağı’nın görkemli eteklerinde adeta bir görsel şölene sahne oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sonbahar mevsimi, doğayı adeta bir sanat eserine dönüştürdü.Cilo Dağı’nın eteklerindeki Suüstü köyünde ağaçların büründüğü kırmızı, sarı ve yeşil tonlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bu eşsiz renk cümbüşünü görüntülemek isteyen vatandaşlar, bölgeye gitmeyi de ihmal etmiyor.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve görkemli Cilo Dağı'nın eteklerine kurulmuş olan Suüstü köyü, sonbaharla birlikte kırmızı, sarı ve yeşil renklerin muhteşem bir karışımına sahne oldu.

Ağaçların bir tarafını kırmızıya, diğer tarafının ise parlak sarı ve yemyeşil tonlara bürünmesi, köyde adeta bir ressamın elinden çıkmışçasına bir manzara oluşturdu.

Güzellik karşısında mest olan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek o anları kaydetti. Sonbahar güzelliklerini görmek için bölgeye gelen vatandaşlardan Ali Yiğit, "Burası Cilo Dağı’nın eteklerinde yer alan doğa harikası Suüstü köyü. Köydeki ağaçlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı, sarı ve yeşil renklere bürünerek renk cümbüşü oluşturdu. Biz de o anı yakalamak ve yaşamak için buraya geldik ve bu güzellikleri fotoğrafladık" dedi.