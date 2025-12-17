Cilo Dağı eteğinde iyilik hareketi: Köy okullarında başladı!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), Cilo Dağı eteklerindeki köy okulunda eğitim gören öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye seti hediye etti.
Yüksekova ilçesinde turizm ve eğitim alanındaki başarılı faaliyetleriyle adından söz ettiren YEKDASDER, eğitimdeki destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kulüp yönetimi, Büyükçiftlik beldesindeki okulda öğrenim gören öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım kampanyası hayata geçirdi. Dernek yöneticileri, çocukların problem çözme yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik hazırlanan çok sayıda akıl ve zeka oyunu setini bizzat okula ulaştırarak öğrencilere teslim etti. Yardımlar kapsamında zeka oyunlarının yanı sıra öğrencilerin günlük eğitim hayatlarında kullanabilecekleri çeşitli kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.
Ekinlikte konuşan YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, yerli üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Yerli Malı Haftası vesilesiyle Büyükçiftlik beldemizin anaokulunda yerli üretim akıl ve zeka oyunlarını çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem yerli üretimi desteklemek hem de çocuklarımızın düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sunmak bizim için çok değerli. Çünkü biliyoruz ki; yerli üretimle büyüyen çocuklar, üreterek düşünen bir geleceğin temelidir. Tüm çocuklarımıza keyifli oyunlar ve bol keşifler diliyoruz. Gelecek onların ellerinde, biz de daima yanlarındayız."
Hediyelerini alan minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, dernek üyeleri çocuklarla yakından ilgilenerek oyun setlerini tanıttı.