Cilo Dağı eteğinde iyilik hareketi: Köy okullarında başladı!

Ekinlikte konuşan YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, yerli üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Yerli Malı Haftası vesilesiyle Büyükçiftlik beldemizin anaokulunda yerli üretim akıl ve zeka oyunlarını çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem yerli üretimi desteklemek hem de çocuklarımızın düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sunmak bizim için çok değerli. Çünkü biliyoruz ki; yerli üretimle büyüyen çocuklar, üreterek düşünen bir geleceğin temelidir. Tüm çocuklarımıza keyifli oyunlar ve bol keşifler diliyoruz. Gelecek onların ellerinde, biz de daima yanlarındayız."