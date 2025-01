"SAYIMIZ HER GÜN ARTIYOR"

Denize girenler arasında bulunan Doktor Ömer Barış Çankaya, "Burada yaz-kış denize giriyoruz. Grubumuz her geçen gün artıyor. Sporu sevenler olarak bir araya geldik. Burada bizimle denize giren Özdemir arkadaşımız vardı. Onun da anılarını yaşatıyoruz. Buradaki herkes yaz-kış denizin tadını çıkarıyor. Deniz bizlere imkan verdiği sürece denize giriyoruz. Karadeniz’in bu soğuk sularında denize girmek bizleri çok mutlu ediyor. Grubumuzda her yaş grubundan, her meslek grubundan insanlar var. Burada aile olduk” dedi.