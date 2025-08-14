Çiftçilere müjde, kaba yemde büyük buluş! Bir defa ekilecek 15 yıl boyunca biçilecek

5

"Üretim maliyetleri açısından da çok avantajlı. Tek yıllık bitkilere baktığımız zaman her yıl tarla hazırlığı, işçilik, akaryakıt, gübre, sulama gibi maliyetler düşünülürse bu bitki bir defa ekiliyor ve 15 yıl biçilebiliyor. İklim Kanununun istediği şartları da sağlayan bir bitki. Toprak işleme yapılmadığından karbon salınımı olmayan çevre dostu bir bitki olarak da görülüyor. Topraktaki ağır metalleri de temizliyor. Erozyonla mücadele de ediyor."Farklı denemelerinde mısırın ihtiyaç duyduğu suyun yarısıyla bile yüksek verim elde ettiklerini anlatan Gönülal, şunları kaydetti:"Yaptığımız çalışmalarda 400 milimetreye kadar su verdik. Dekardan 10 tona yakın verim aldık. Hiç sulamadığımız, yağışa bağlı şartlarda ise 1-2 ton verim aldık. 200 milimetre su vererek de 3-4 ton verim aldık. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar aldık. Islah çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Birkaç yıla çeşidimizi tescil ettirip çiftçimizin hizmetine sunacağız."