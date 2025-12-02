Çiftçiler yeni ürüne yöneldi! Muş ve Van'da üreticinin kazancı katlandı! Hedef 76 bin ton

3

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl 1530 çiftçinin 56 köyde 60 bin dönüm alana ekim yaptığını söyledi. Çiftçilerden bu yıl 340 bin ton pancar almayı hedeflediklerini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu: "Halihazırda 337 bin ton bir pancar aldık. 3 bin ton pancarı da çiftçilerimiz teslim edecek. Bize tahsis edilen A kotası olan 41 bin 510 ton civarında şeker üretimimiz gerçekleşecek. Yaklaşık 1500 ton da C kotası şekeri elde edeceğiz. Bu süre zarfında yaklaşık 90 bin ton küspe elde etmiş olacağız. 12 bin tona yakın da melas üretimimiz olacak. Çiftçiden alacağımız 340 bin ton pancarla ekonomiye 2,5 milyar liranın üzerinde katkı sağlamış olacağız. Elde edeceğimiz küspenin de yüzde 70'i çiftçimize istihkak olarak verilmekte. Fabrikamız, bölgenin hayvancılığına kaba yem bakımından ciddi katkı sağlıyor."