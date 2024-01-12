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Cibuti nerede? Cibuti’nin başkenti neresi, Cibuti nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar? Cibuti

Yemen'deki Husiler son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıları arttırınca, ABD'nin oluşturduğu koalisyon sabaha karşı Yemen'deki Husileri vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, TSİ sabaha karşı yaptığı açıklamada Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteklediği ABD ve Birleşik Krallık'ın Husilere saldırı düzenlediğini açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden, "Bu saldırılar Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası gemiciliğe yönelik saldırılarına doğrudan bir yanıttır" dedi. Biden, Husilerin tarihte ilk kez ticari gemilere gemisavar balistik füze ile saldırdığını da vurguladı. İki ülke arasında gerilim tırmanırken Yemen’in komşu ülkeleri arasında olan Cibuti ile ilgili aramalarda arttı. İddiaya göre Amerika ve İngiltere 'nin Yemen'e yaptığı operasyon için topraklarını kullanma talebini reddetti.

• 12 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Cibuti nerede Cibuti’nin başkenti neresi, Cibuti nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar Cibuti

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Amerikalı yetkililer de ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırıda Husilere ait insansız hava araçlarını, balistik ve seyir füzeleri ile radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydetti. Austin, ABD'nin bundan sonra da Yemen'deki Husilere yönelik "gereken hallerde" saldırı hakkını mahfuz tuttuğunu ve Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin istikrarlı şekilde sürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Savaş devam ederken komşu Cibuti ile gündeme gelen açıklamalar sonrası Cibuti ile ilgili aramalar arttı.

2Cibuti nerede

Cibuti nerede?

Afrika kıtasının doğusunda konumlanmış bir ülke olan Cibuti; kuzeyde Eritre, batı ve güneyde Etiyopya, güneydoğuda ise Somali ile komşudur. Kızıldeniz ve Umman Denizi’ne de kıyısı olan bir ülke olan Cibuti, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında geçiş yapan gemilerin de uğrak noktasıdır.

3Cibuti nerede Cibuti’nin başkenti neresi, Cibuti nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar Cibuti

Günümüzden yaklaşık 1000 sene önce Arap Yarımadası’ndan gelen göçmenlerin yerleşmesiyle tarihi başlayan Cibuti; 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti egemenliği altına girmiş; 19. yüzyılda sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması neticesinde ise İngiltere ve Fransa’nın emperyal faaliyetlerine maruz kalmıştır. 1888 yılından itibaren ise tamamen bir Fransız sömürgesi olarak hayatına devam eden Cibuti’nin bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1977’dir. 1977 yılında egemen bir devlet olarak bağımsızlığını kazanan ülke 1992 yılında kadar tek parti tarafından yönetilmiş; bu tarihte ise çok partili siyasal hayata geçmiştir.

4Cibuti Başkenti

Cibuti Başkenti

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Cibuti’nin başkenti ülke ile aynı ismi paylaşmaktadır. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük şehri olarak da öne çıkan Cibuti, 1888 yılında Fransızlar tarafından kurulmuştur. Bir yarımada üzerine kurulmuş olan Cibuti, 1892 yılından itibaren sahip olduğu liman ile gemi taşımacılığında önemli bir pozisyona sahiptir. Özellikle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz arasında seyreden transit gemilerin uğrak noktasına haline gelen bu şehir, sahip olduğu bu liman ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sunmaktadır.

5Şehirleri

Şehirleri

İdari olarak 5 bölgeye ayrılmış olan Cibuti’de 11 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:CibutiArtaObukDorra

6Cibuti Nüfusu

Cibuti Nüfusu

2023 verilerine göre Cibuti’nin nüfusu 1 milyon 136 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %95’ini Afar ile İssa etnik gruplarının oluşturduğu Cibuti nüfusu içinde Hint, Arap ve Yahudi azınlıklar da yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkede konuşulan resmi dilin Arapça ve Fransızca olmasına rağmen; ülkede yaşamakta olan Afarlar sebebiyle, Afar dili de yaygın olarak konuşulmaktadır.

7Cibuti nerede Cibuti’nin başkenti neresi, Cibuti nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar Cibuti

Dini inanç konusunda ise ülke nüfusunun yaklaşık olarak %95’i İslamiyet, geri kalan %5’i ise Hristiyanlık inancına mensuptur