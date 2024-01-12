Cibuti nerede? Cibuti’nin başkenti neresi, Cibuti nüfusu ve yüz ölçümü ne kadar? Cibuti
Yemen'deki Husiler son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıları arttırınca, ABD'nin oluşturduğu koalisyon sabaha karşı Yemen'deki Husileri vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, TSİ sabaha karşı yaptığı açıklamada Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteklediği ABD ve Birleşik Krallık'ın Husilere saldırı düzenlediğini açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden, "Bu saldırılar Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası gemiciliğe yönelik saldırılarına doğrudan bir yanıttır" dedi. Biden, Husilerin tarihte ilk kez ticari gemilere gemisavar balistik füze ile saldırdığını da vurguladı. İki ülke arasında gerilim tırmanırken Yemen’in komşu ülkeleri arasında olan Cibuti ile ilgili aramalarda arttı. İddiaya göre Amerika ve İngiltere 'nin Yemen'e yaptığı operasyon için topraklarını kullanma talebini reddetti.
• 12 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme: