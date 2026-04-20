ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? OpenAI açılmıyor
Yapay zeka portalı ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor. Platformda gözlemlenen bu teknik aksaklık, kullanıcılar "ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları soruyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Yapay zeka platformu ChatGPT üzerinde küresel çapta bir erişim problemi yaşanıyor. OpenAI sunucularında yaşanan küresel kesinti sonrası 'ChatGPT çöktü mü?' sorusu gündeme geldi.
Sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'Internal Server Error' (Dahili sunucu hatası) uyarısıyla karşılaşırken, OpenAI'dan resmi açıklama bekleniyor.
Peki, ChatGPT erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden hata veriyor? İşte tüm detaylar...
Teknik aksaklıkların temel sebebi olarak, platforma yönelik yoğun talep ve sistem üzerindeki aşırı yük gösteriliyor. Sunucuların bu yükü kaldırmakta zorlandığı anlar, erişim problemlerine yol açabiliyor.
Platformun geliştiricisi olan OpenAI şirketi tarafından aksaklıklar üzerine resmi açıklama henüz yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.