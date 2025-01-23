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GündemChatGPT çöktü mü? 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor?
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ChatGPT çöktü mü? 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor?

Yapay zeka uygulaması ChatGPT 23 Ocak 2025 Perşembe günü çöktü. Kullanıcılar internet ve sosyal medyada konuyla ilgili araştırmalara başladı.

• 23 Ocak 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
1ChatGPT çöktü mü 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor

ChatGPT çöktüğüne dair araştırmalar 23 Ocak 2025 Perşembe günü yapılmaya başlandı. ChatGPT Bad gateway The web server reported a bad gateway error hatası alan kullanıcılar sürece dair detayları sosyal medyada paylaştı.

2ChatGPT çöktü mü 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor

Peki, ChatGPT çöktü mü? İşte rapılan raporlamalar.

3CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT ve ChatGPT versiyonlarına 23 Ocak tarihinde erişim sorunları yaşanıyor. Downdedector aracı üzerinde yapılan raporlamalar baz alındığında birçok kullanıcının ChatGPT uygulamasına erişim sorunu yaşadığı bildirilmiştir.

4ChatGPT çöktü mü 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor

OpenAI tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sorunun neyden kaynaklı olduğu ise bilinmiyor. Bu nedenle kesintinin genel bir sorun olmasından kaynaklı olarak kişisel olarak bir düzeltme şansınız bulunmamaktadır.