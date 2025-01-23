ChatGPT çöktü mü? 23 Ocak 2025 ChatGPT neden açılmıyor?

ChatGPT çöktüğüne dair araştırmalar 23 Ocak 2025 Perşembe günü yapılmaya başlandı. ChatGPT Bad gateway The web server reported a bad gateway error hatası alan kullanıcılar sürece dair detayları sosyal medyada paylaştı. Peki, ChatGPT çöktü mü? İşte rapılan raporlamalar. ChatGPT ve ChatGPT versiyonlarına 23 Ocak tarihinde erişim sorunları yaşanıyor. Downdedector aracı üzerinde yapılan raporlamalar baz alındığında birçok kullanıcının ChatGPT uygulamasına erişim sorunu yaşadığı bildirilmiştir. OpenAI tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sorunun neyden kaynaklı olduğu ise bilinmiyor. Bu nedenle kesintinin genel bir sorun olmasından kaynaklı olarak kişisel olarak bir düzeltme şansınız bulunmamaktadır.