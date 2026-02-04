Cezası 5 yılda 7 kat arttı! Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor

1

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan ve baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl da erken çiçek açtı. Kardelenleri koparmanın cezası ise 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 liraya yükseltildi. Genellikle şubat ayının sonu ile mart ayının başında açan kardelenler, bu yıl kar yağışı olmadan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 3 hafta erken çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde kar olmamasına rağmen açan kardelenler, doğaseverlerin ilgisini çekerken, yetkililer ise vatandaşları uyardı.