Çevre illerden talep yağıyor! Babasından öğrendi, 40 yıldır geçimini sağlıyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Yılmaz Karaman, babasından devraldığı 40 yıllık mirası yaşatmak için zamana direniyor. Hem davul imalatı yapan hem de tokmağı elinden bırakmayan Karaman’ın ürettiği davullar, çevre illerden yoğun ilgi görüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Yılmaz Karaman, 40 yıldır baba mesleği davul imalatı yapıyor.
Çocukluğundan beri baba mesleğini sürdürdüğünü dile getiren 50 yaşındaki Yılmaz Karaman, düğünlerde, resmi bayramlarda ve kutlamalarda davul ekibiyle birlikte sahne aldığını, müzik aletleri davul ve zurnaya ilgi duyduğunu söyledi.
Ayrıca, baba mesleği davul üretimi ve onarımını yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiğini dile getiren Karaman, "Ata yadigari mesleği gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatın yaşaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir sanatkar kolay yetişmiyor.
Büyük bir emek ve çaba sonucu yetişmiyor. Bu sanatın kaybolmaması için çabalıyorum. Üretilen davullar çevre il ve ilçelerden tercih ediliyor" dedi.