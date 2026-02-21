Çevre illerden talep yağıyor! Babasından öğrendi, 40 yıldır geçimini sağlıyor

3

Ayrıca, baba mesleği davul üretimi ve onarımını yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiğini dile getiren Karaman, "Ata yadigari mesleği gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatın yaşaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir sanatkar kolay yetişmiyor.