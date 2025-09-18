GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCeviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar
HaberlerGündem Haberleri Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

18.09.2025 - 12:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde asırlık bir gelenek yeniden canlandı. İlçedeki kadınlar, ceviz hasadı öncesi kış boyunca tüketilecek yufkaları imece usulüyle hazırlamaya başladı. Her yıl olduğu gibi kadınlar bir araya gelerek tandır başında kışlık yufka pişiriyor.

1Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini karşılayan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar, her yıl eylül ayı sonunda başlayan ceviz hasadı öncesinde, kış boyunca tüketecekleri yufkayı pişiriyor.

2Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

Kışlık yufka mesaisinde kadınlar, her gün bir kişi için yufka pişirerek birbirlerine destek oluyor.Yufkanın pişirildiği tandırda yakacak olarak, geçen yılki ceviz hasadından kalan kabuklar da kullanılıyor. Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçelerinde yıllardır sonbahar aylarında geleneksel olarak yufka yapıldığını söyledi.

3Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

Kadınların toplanıp imece usulü saç yufkası yaptıklarını belirten Cebeci, yapılan yufkanın yıl boyunca tüketildiğini anlattı. Cebeci, belediyenin her mahallede yaptığı tandırlarda komşuların bir araya gelerek asırlardır süren imece usulü kış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

4Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

İmece usulü yufka hazırlayan kadınlardan Semra Buruk, komşularıyla her gün bir araya gelip kış hazırlığı için sırayla ekmek yaptıklarını ifade etti.