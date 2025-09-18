Ceviz hasadı öncesi kışlık mesai başladı! Kadınlar toplanıp imece usulü hazırlıyorlar

2

Kışlık yufka mesaisinde kadınlar, her gün bir kişi için yufka pişirerek birbirlerine destek oluyor.Yufkanın pişirildiği tandırda yakacak olarak, geçen yılki ceviz hasadından kalan kabuklar da kullanılıyor. Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçelerinde yıllardır sonbahar aylarında geleneksel olarak yufka yapıldığını söyledi.