Cesedi bavul içinde yol kenarında bulunmuştu! Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
Kaynak : Ceyda BIYIKLIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın vahşice katledilmesinin ardından Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadelerini ifşa eden 1'i tutuklu 2 polis memurunun 8'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında sürüyor. Kan donduran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme sonucu tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım'a ertelendi.