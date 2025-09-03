Çay harareti alır mı? Sivas'ta cevap bulundu: İki grup farklı konuşuyor

5

Hamdi İrfan Işın ise çayın hem harareti aldığını hem de terlemeyi azalttığını ifade ederek, "Sıcak havalarda bana göre çay içmek insanı ferahlatıyor. Gençler de soğuk içecek içtikleri zaman ferahladıklarını iddia ediyorlar. Sıcak havalarda çay içmek harareti alıyor ve terlemeyi kesiyor. Sıcak havalarda soğuk bir şeyler içtiğin zaman çok fazla terliyorsun ve tekrardan hararetin artıyor. Benim yakın arkadaşlarım, çevremdeki gençler biz sıcak havalarda çay içtiğimizde bize bakıp gülüyorlar. Nasıl çay içerek ferahlıyorsunuz diye soruyorlar. Aslında sıcak havlarda çay içmek insanı ferahlatır" dedi.