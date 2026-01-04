Çatlamış kaya ortasından çıktı: Diyarbakır'da Fırat ve Dicle arasında minyatürü ortaya çıktı

4

Akdemir, bu lapyaların minyatür seviyede akarsular, akarsu vadileri, akarsu su ayrım çizgileri, göller, göl ayakları, bunların kıvrımları, bunların araziye göre şekillenmesi olduğunu kaydederek, "Mesela kuzey tarafının az eğimli, güney tarafının çok olması gibi çok güzel minyatür, yeryüzü şekillerini meydana getirmiştir. Esasen coğrafya öğretmenlerimizin bu konuları burada, yerinde, arazide işlemesinde çok çok büyük faydalar olacağına inanıyorum. Toprağın örttüğü kısımda lapyalar az ve sığ, toprağın altından çıkmış kesimlerde daha derin ve belirgindir. Hal böyle olunca biz bunlar için en fazla 15-20 bin sene gibi bir zaman. Buzulların kalmasından sonra oluşmuşlardır diyebiliriz" dedi.