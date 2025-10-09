Çankırı'da hasat törenle başladı! Tarlalar biçiliyor, 25 bin ton ürün bekleniyor

2

Özellikle çeltik üretiminde Kızılırmak'ın hem Çankırı hem de bölge için örnek niteliğinde başarı hikayesi ortaya koyduğunu belirten Candan, "2025 yılı itibarıyla 767 ruhsatlı çeltik üreticimiz 33 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştirmektedir. Bu da Çankırı genelindeki çeltik alanlarının yaklaşık yüzde 80'ine denk gelmektedir. Kızılırmak Ovası'ndan bu yıl yaklaşık 25 bin ton ürün beklemekteyiz." dedi.