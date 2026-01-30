Çankırı'da dev yatırım için imzalar atıldı: Binlerce kişiye istihdam sağlayacak: Avrupa ve Amerika'ya ihracat başlıyor

5

Bu yatırımcılarımızdan en ilgi çeken ise lazer kesim makineleri üretecek fabrika. Buranın inşaatı yaklaşık 200 milyon TL'ye mal oldu. Kendilerine 25 dönüm bir arazi tahsis ettik. O arazide yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirilecek. Böylece toplam inşaat yatırımı 450 milyon TL'ye ulaşacak. Üretime geçilmesiyle birlikte 30 milyon dolarlık ilave yatırımla, ilçede Türk Savunma Sanayi için ihtiyaç duyulan ve talep edilen fiber kesim CNC makineleri ile sanayi tipi robotların üretimi yapılacak. Üretilen ürünler Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilerek, ülkemizin savunma sanayi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak" dedi.