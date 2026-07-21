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Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

21.07.2026 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANKIRI (İHA)

Çankırı'da 530 yıllık vakıf geleneği yaşatılarak toplu sünnet ettirilen 41 çocuk, Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında düzenlenen şölende unutulmaz bir gün yaşadı.

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Çankırı'da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet oldu.

2Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Sünnet edilen çocuklar Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki ‘yeraltı tuz şehri' diye adlandırılan tuz mağarasını ziyaret etti.

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3Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Burada çocuklar mağarayı ve keloğlanın eşeğini yakından tanıdı. Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

4Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Çocuklar yerin 150 metre altında bulunan mağarada çok eğlendiklerini ifade etti.

5Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Çocuğunu sünnet ettiren Seher Özçelik, "Yerin 150 metre altında sünnet şöleni kutluyoruz. Burası çok güzel. Çok eğleniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.