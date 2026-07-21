Çankırı'da 530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı
21.07.2026 - 18:50Güncellenme Tarihi:
Çankırı'da 530 yıllık vakıf geleneği yaşatılarak toplu sünnet ettirilen 41 çocuk, Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında düzenlenen şölende unutulmaz bir gün yaşadı.
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Çankırı'da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet oldu.
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Sünnet edilen çocuklar Hititler'den kalma, yerin 150 metre altındaki ‘yeraltı tuz şehri' diye adlandırılan tuz mağarasını ziyaret etti.
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Burada çocuklar mağarayı ve keloğlanın eşeğini yakından tanıdı. Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.
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Çocuklar yerin 150 metre altında bulunan mağarada çok eğlendiklerini ifade etti.
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Çocuğunu sünnet ettiren Seher Özçelik, "Yerin 150 metre altında sünnet şöleni kutluyoruz. Burası çok güzel. Çok eğleniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.