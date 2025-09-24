Çanakkale'de makinalı hasat başladı: 8 çeşit üreticinin yüzünü güldürdü

5

Susam hasadı hakkında bilgiler veren Bayramiç Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Çobanoğlu, "Bayramiç ilçemiz Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ilk çocukluk yıllarının geçtiği bir ilçe. Üstadımız, milli şairimiz, Bayramiç tahin helvasının tadını unutamadığını çeşitli hatıralarında bahsetmiş ve yazmış. Biz de buna saygı gereği azalmakta olan susam alanlarını çoğaltmak, yerli ve milli çeşitlerini yöre halkına tanıtmak ve hasatta en büyük sıkıntı olan işçilik problemini bir nebze azaltabilmek için makineli hasat edilebilir çeşitlerimizden Bayramiç'te ekim yaptırdık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün desteğiyle temin ettiğimiz tohumlar Bayramiç Ağaçköy köyümüzde üreticilerimizin tarlalarında oldukça verim elde ettik. Yaşanan iklimsel olumsuzluklara rağmen susam oldukça dirayetli. Bölgemizde zaten yıllarca bu kültür var. Enstitülerimizin geliştirdiği yerli milli çeşitlerimizi toprakta buluşturduk. Bugün gördük ki makineli hasat çok elverişli. Aynı zamanda organik sertifikalı. 1'e bin 400 verim veriyor yani bir taneden bin 400 verim alabiliyoruz. Bu bütün değerler bir araya geldiğinde yani mutluluktan uçuyoruz çok duyguluyuz. Üreticimiz çok ilgili. İnşallah devamı gelecek. Bayramiç susamla coşuyor. Gelecek yıllardan umutluyuz. Bereketli bir yıl olsun inşallah" diye konuştu.