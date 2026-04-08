Çanakkale'de köylülerin geçim kaynağı oldu! Doğadan toplayıp kilosunu bin TL'den satıyorlar

08.04.2026 - 13:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki köylerinde yaşayanlar için yeni bir gelir kapısı oluştu.

Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çalıdağ dağ köylerinde yaşayanlar, kuzugöbeğini toplayarak kilosunun fiyatı 1000 liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

Her mevsim farklı mantar türlerinin yetiştiği Kazdağları’nda adını renginden alan altın mantarı ve ayı mantarının çıkması köylüler tarafından yağacak yağmurlarla bol miktarda çıkması bekleniyor.

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarını kilosunu 1000 liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı. Ümidimiz sarı mantar ve ayı mantarında. Bu şekilde gelir elde ediyoruz" dedi. (DHA)