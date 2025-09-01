Çanakkale'de iki bin yıllık gizemli yapı: 25 kişilik ekiple gün yüzüne çıkarıldı, yeniden ayağa kaldırılacak

9

Restorasyon çalışması sürecinde harç dokusuyla çok detaylı çalışıldığını aktaran Prof. Dr. Öztepe, "O harcın içerisinde ne var olduğuna, renk uyumlarına bakıyoruz. Birkaç gün harç denemeleri yapıyoruz. Her kazı sezonu başında bu böyle. İçerisinde restorasyon ilkeleri çerçevesinde olması gereken malzeme tedarik ediliyor. Bunların denemeleri yapıyor. Kuruma biçimleri, mukavemetleri pek çok açıdan gözlemleniyor, test ediyor. Ondan sonra tatbik etmeye başlıyoruz. Bu tatbik edilirken de tatbik edeceğiniz yüzeyin çok temiz olması lazım. Topraktan, bitkiden vesaireden arındırılmış olması lazım ki harç en ince noktaya kadar nüfuz edebilsin. Hızlı kurumaması lazım. O yüzden genelde arkadaşlarımız tentenin altında çalışıyorlar. Hızlı kurduğu zaman çatlaması, dağılması demek.