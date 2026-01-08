Çanakkale Boğazı fırtına: Dev dalgalar sahili dövdü! Feribot seferleri durdu

1

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Boğazı'nda lodos fırtınasının etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak gece saat 03.00 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.