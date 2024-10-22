Çalıştığı iş yerinde günlerce alıkonuldu, işkence edilip böcek yedirildi
Antalya'da çalıştığı iş yerinde 70 bin lirayı bulan birikmiş maaşı alamadığı için patronuna ait masadaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan Vedat K. (22), 3 gün darbedildi, böcek yedirildi, dişleri kırıldı. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
• 22 Ekim 2024 - 11:13 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 11:13 • Son Güncelleme: