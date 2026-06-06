BURULAŞ duyurdu: Bursa'da toplu ulaşımda yeni dönem

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Yeni düzenleme ile mevcut hizmetin erişilebilirliğinin korunması, kaynakların daha etkin kullanılması ve yolcularımıza sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti sunulması hedeflenmektedir.Yolcularımızın seyahatlerini planlarken güncel sefer saatlerini takip etmelerini önemle rica ediyor, anlayışları ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.