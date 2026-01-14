Bursa'da yeni kazanç modeli olacak! Bu ürünü eken köşeyi dönecek

3

Çiftçilerin üretimi doğru tekniklerle yapmasını ve daha fazla kazanmasını istediklerini dile getiren Erol, "Ahududu ve böğürtlenin üretim tekniklerinde bazı eksiklerimiz var. Toprağımıza uygun fidanlar kullanılmamış. 4-5 yılda fidan kendi ömrünü bitiriyor. Fidanların toprağa dikiminde bile hatalar yapıldığını gördük" dedi. Sırbıstan'da 20 yıldır aynı fidanla yüksek verimle üretim yapıldığını ve oradaki modeli Kestel'e de uygulamak istediklerini belirten Erol, "Çok basit çözümlerle ve doğal anaç fidanlarla üretimi artırabiliriz. Sırbistan'da iki bölge gezdik toplam nüfusları 50-60 bin ahududu üretimleri 130 bin ton. Gördükleri heryere ekmişler. Biz Türkiye olarak 6 bin ton ancak üretiyoruz. Türkiye'nin 20 katını Kestel kadar iki şehir üretiyor. Talep de var bu ürünlere." dedi.