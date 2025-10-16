Bursa'da yaşayanlar bu sorunlardan bıktı! İşte Bursa'nın en büyük 5 sorunu ve çözüm yolları
Kaynak : Haber Merkezi/Abdulaziz Karakuş
Bursa, sanayi ve ticaretin kalbinin attığı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olmasına rağmen, son yıllarda çeşitli altyapı ve çevresel sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Nüfusu her geçen gün artan Marmara Bölgesi'nin en kalabalık ikinci şehri olan Bursa'nın en önemli ve öncelikli 5 sorununu ve çözüm yollarını derledik.
1. Su Kesintileri ve Altyapı Sorunları
Bursa'nın birçok ilçesinde, özellikle Nilüfer ve İnegöl gibi bölgelerde, plansız su kesintileri ve düşük su basıncı şikayetleri yaygın. Vatandaşlar, BUSKİ'nin iletişim eksiklikleri ve yetersiz bilgilendirme nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.
Çözüm Önerileri:
Bursa'da bu yıl kıtlık seviyesinde yaşanan kuraklık ve susuzluğun ilk çözümü yeni su kaynaklarını şehir şebekesine bağlamak. Bu kaynaklardan biri de uzun zamandır gündemde olan Çınarcık Barajı'ndan su getirilmesi. Yüzde 50 doluluk oranına sahip olan Çınarcık Barajı, bir türlü bitmeyen alt yapı sorunlarından dolayı Bursalılara istenen faydayı sağlamıyor.Bir diğer sorun ise vakitsiz gelen su kesintileri. Bununla ilgili erken yapılacak duyurular ve halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, vatandaşların mağduriyetini önleyebilir.
2. Trafik ve Ulaşım Sorunları
Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2025 itibarıyla 1.3 milyonu aşmış durumda. Bu artış, şehir içi ulaşımda ciddi sıkışıklıklara yol açıyor. Özellikle ana arterlerdeki yoğunluk, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çözüm Önerileri:
Raylı sistemlerin genişletilmesi ve entegrasyonunun sağlanması.Bisiklet yolları ve yayalaştırma projelerinin artırılması.Toplu taşıma sistemlerinin modernize edilerek daha cazip hale getirilmesi.Yeni çevre yolu bağlantılarının tamamlanması.
3. Çevre Kirliliği ve Hava Kalitesi
Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği, özellikle Gürsu ve Kestel bölgelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Boyahane fabrikalarının arıtma sistemlerini devre dışı bırakması, ağır metallerin gıda ürünlerine bulaşmasına neden olabiliyor.
Çözüm Önerileri:
Sanayi tesislerinin arıtma sistemlerini zorunlu hale getirmek ve denetimleri artırmak.Hava kalitesi izleme ağlarının kurulması ve halkın bilinçlendirilmesi.Yeşil alanların artırılması ve ağaçlandırma projelerinin desteklenmesi.
4. Kaçak Yapılaşma ve Kentsel Dönüşüm
Bursa'nın hızlı büyümesi, plansız yapılaşmayı beraberinde getirdi. Bu durum, altyapı eksikliklerine ve deprem riski taşıyan binaların artmasına neden oldu.
Çözüm Önerileri:
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesi.Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi.Kaçak yapılarla mücadele için denetimlerin artırılması.
5. İklim Değişikliği ve Doğal Afetlere Hazırlık
Bursa, iklim değişikliği nedeniyle artan yağışlar ve sel riskleriyle karşı karşıya. Özellikle altyapı eksiklikleri, bu tür afetlerin etkisini artırıyor.
Çözüm Önerileri:
Yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi.Afetlere hazırlık ve erken uyarı sistemlerinin kurulması.Yeşil altyapı projelerinin teşvik edilmesi.Bursa, büyüklüğü ve sanayi gücüne, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş iş birliğini sağlayarak şehrin geleceği için kritik önemdeki sorunları çözüme ulaştırabilir.