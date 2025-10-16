Bursa'da yaşayanlar bu sorunlardan bıktı! İşte Bursa'nın en büyük 5 sorunu ve çözüm yolları

2

Çözüm Önerileri:



Bursa'da bu yıl kıtlık seviyesinde yaşanan kuraklık ve susuzluğun ilk çözümü yeni su kaynaklarını şehir şebekesine bağlamak. Bu kaynaklardan biri de uzun zamandır gündemde olan Çınarcık Barajı'ndan su getirilmesi. Yüzde 50 doluluk oranına sahip olan Çınarcık Barajı, bir türlü bitmeyen alt yapı sorunlarından dolayı Bursalılara istenen faydayı sağlamıyor.Bir diğer sorun ise vakitsiz gelen su kesintileri. Bununla ilgili erken yapılacak duyurular ve halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, vatandaşların mağduriyetini önleyebilir.