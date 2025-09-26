Bursa'da su dedikodusu yayıldı! Tüketim patladı: BUSKİ'den açıklama

1

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan su kesintisi iddialarına cevap verildi. Yapılan açıklamada, "Bursa’nın gündeminde yakın vadede su kesintisi olmadığı gibi, kurum içinde her türlü olumsuz duruma karşı kriz planı yapılmaktadır" denildi.