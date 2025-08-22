Bursa'da küçük balıkçılara "müsilaj" desteği! Detaylar belli oldu

4

Küçük ölçekli balıkçılara yönelik destekleri de çok önemsediklerini belirten Türkyılmaz, "Kıyılarımızdaki ekosistemin korunması ve kırsal nüfusun muhafaza edilmesi anlamında çok önemli. 2017 ile 2025 yılları arasında küçük ölçekli balıkçılar, 700 milyon lira desteklendi. Kadın balıkçılara ilave yüzde 35 destek veriyoruz." dedi.İstilacı balık türlerine yönelik de özellikle balon balığı avcılığına destek verdiklerini anlatan Türkyılmaz, "İklim değişikliğinin suları, okyanus ve denizleri etkilemesi nedeniyle birçok bölge yeni türlerle tanışıyor. Bunlardan en önemlisi de balon balığı. Ciddi anlamda hem su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına yol açması nedeniyle önemli görüyoruz. Verdiği zararı minimize etmek amacıyla 2020 yılında başlattığımız desteklemede bugüne kadar 6 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.Türkyılmaz, bu yıl Marmara balıkçısının müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Marmara Denizi'nde balıkçılar ve yetiştiricilerin mağdur olduğu müsilaj konusunda destekleme yapılması konusunda çalışma içindeyiz. Özellikle Marmara Denizi'nde yaşanan olay, küçük ölçekli balıkçıların ağlarını kullanamamaları ve avcılık faaliyetinde bulunamamaları nedeniyle ciddi sonuçlara yol açtı. Küçük balıkçılara bir nebze nefes aldıracak diye umuyoruz."Müsilaj desteği planlamasının sürdüğünü ve henüz tam neticelenmediğini belirten Türkyılmaz, "Marmara Denizi'nde avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların etkilenmesi nedeniyle gündeme aldık. 12 metre altındaki 4 bin 200 gemiyi ilgilendiriyor. Birkaç ay içinde, yıl sonuna kadar neticelenecektir" dedi.