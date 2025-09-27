Bursa'da hava bozuyor! Meteoroloji sarı kodla uyardı

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar biraz daha düşüş gösterecek.