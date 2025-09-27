Bursa'da hava bozuyor! Meteoroloji sarı kodla uyardı
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa başta olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Tahminlere göre, şiddetli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıkları da düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar biraz daha düşüş gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılarıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. Başta Bursa olmak üzere Marmara,Karadeniz ve Ege'de hava serinleyecek. İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.
Yarın fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.