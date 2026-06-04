Bursa'da dev üretim için düğmeye basıldı: Çiftçiler gece gündüz çalışıyor: Hedef 1 milyon ton

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelinde çeltik üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında bir artış göstererek 1 milyon 74 bin tona ulaşması bekleniyor.