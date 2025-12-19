Bursa-İstanbul hattında önemli değişiklik! 1 Ocak'ta başlıyor
19.12.2025 - 12:15Güncellenme Tarihi:
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımında önemli bir değişiklik yapıldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tüm İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak değiştirildi.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile BUDO yolcuları, daha kısa sürede ve yüksek konforla seyahat etme imkânına kavuşacak.
Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular; metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek.