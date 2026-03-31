Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı!

2

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.