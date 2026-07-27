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Burdur'da sürücünün plaka uyanıklığı ortaya çıktı! 140 bin TL ceza aldı

27.07.2026 - 14:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Burdur'da otomobilinin plakasındaki harflerde bant kullanıp, değişiklik yaptığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 1 ay trafikten men edildi.

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1Burdur'da sürücünün plaka uyanıklığı ortaya çıktı! 140 bin TL ceza aldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Plakasındaki harf grubunda değişiklik yapıldığı fark edilen A.Ç. yönetimindeki otomobil, Burdur- Antalya çevre yolunda ekipler tarafından durduruldu.

2Burdur'da sürücünün plaka uyanıklığı ortaya çıktı! 140 bin TL ceza aldı

Yapılan kontrolde plakanın harf grubunun bant kullanılarak değiştirildiği belirlendi.

3Burdur'da sürücünün plaka uyanıklığı ortaya çıktı! 140 bin TL ceza aldı

Sürücü A.Ç.'ye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.