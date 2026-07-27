Burdur'da sürücünün plaka uyanıklığı ortaya çıktı! 140 bin TL ceza aldı
27.07.2026 - 14:20Güncellenme Tarihi:
Burdur'da otomobilinin plakasındaki harflerde bant kullanıp, değişiklik yaptığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 1 ay trafikten men edildi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Yapılan kontrolde plakanın harf grubunun bant kullanılarak değiştirildiği belirlendi.
3
Sürücü A.Ç.'ye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.