Burdur Gölü S.O.S veriyor! Alarm zilleri çalıyor: 50 yılda yüzde 45 küçüldü

Göldeki küçülmenin nedenlerini ve önlemleri anlatan Prof. Dr. Koşun, şunları söyledi:"Küçülmenin nedenleri tarımsal sulama amaçlı su çekimleri, yağış azalışı ve artan buharlaşma, yer altı su seviyesinin düşmesi, göl çevresinden baraj ve gölet gibi su toplama yapılarına yönlendirmedir. Önlemler ise tarımsal sulama tekniklerinin mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi, yer altı su sondajlarının sıkı kontrol altına alınması, havza yönetim planları oluşturarak göle su taşıyan derelerin, kaynakların korunması, suyun akışının kesilmemesi, içme-kullanma şebekelerinde ve kent altyapısında su kaçaklarının azaltılması ve atık suyun arıtılarak tarımsal sulama gibi alanlarda geri kullanılması gibi önlemler alınmalıdır."