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Fenerbahçe'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...
• 28 Mart 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:

'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...

Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve 'hakkınızı helal edin' diyerek görevini bırakması Fenerbahçe'de camianın ileri gelen bazı isimlerini harekete geçirdi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın 9 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacağı ortaya çıkarken, sarı lacivertli üyelerin o gün Ali Koç'un sert bir dille eleştirileceği belirtildi.

• 28 Mart 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...
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Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktör tercihleri ile şampiyonluk için büyük avantaja sahip Trabzonspor'un ligdeki performansını değerlendirdi.

2Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki. Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım.

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Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum.

4Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz. Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi? Popülarite ve 'işte bak dünya şampiyonu oldu.' rahatlığıyla sorunsuz bir şekilde hocayı getirme arzusundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

5Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Yılmaz Vural, Beşiktaş Kulübünün, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i hangi kriterlere bakarak göreve getirdiğini merak ettiğini söyledi.

6Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Türkiye'de yabancı teknik direktörde ısrar etmenin manası olmadığını vurgulayan Vural, "Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Olduğu yerlerdeki başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor?

7Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Hangi gerekçeler ve kriterlere bakılarak buraya getiriliyor bilemiyorum. Peşin peşin konuşmak doğru olmaz, bakacağız. Tanımıyoruz, bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Türkiye farklı bir ülke. Türkiye, Avrupalı zihniyetiyle yaşayan bir ülke değil. İnsanı öyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

8Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Vural, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in kısa sürede Galatasaray gibi büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek zamanı ve yaptırım gücü olmadığını belirtti.

9Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Torrent'in başarı elde etmesinin zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik direktör, "Yabancı hoca getirildi de ne oldu? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki. Çok geç yardımcı hocalıktan birinci hocalığa geçmiş bir arkadaşımız.

10Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Galatasaray takımında içeriden duyuyorum. Bize de geliyor, arkadaşlarımız var. Çalıştırmasından taktik yorumlara takımın içerisinde bir memnuniyetsizlik yok. Kısa sürede büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek ne zamanı, ne de yaptırım gücü var. Dolayısıyla başarılı olması zor.

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Görüldüğü üzere birkaç iyi maç oynanınca, 'bak işte fena yapmıyor.' yorumları yapıldı. Yabancıda böyledir. Ufak bir farklılık getirirse çok abartılır. Barcelona maçlarında berabere kaldı, kaybetti ve akabinde bir lig maçı kaybetti. Hala 38 puanla düşme potasının içinde. Böyle olunca 'getirdin de ne oldu?' olur." diye konuştu.

12Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Ligdeki şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Yılmaz Vural, Trabzonspor'un mutlu sona ulaşacağına inandığını ifade etti.

13Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Vural, Trabzonspor'un başarısının Türk futbolu açısından faydalı olduğunu belirterek "Trabzonspor şampiyon oldu tabii. Futbolda top yuvarlaklığını göstermezse açık ara şampiyon oldular. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi oldu, zamanlı oldu. Trabzonspor'un, Anadolu ve Türk futbolunun ihtiyacı vardı. İnşallah bu Türk futboluna başka bir bakış getirir.

14Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Profesyonel futbolda bu işi uzun zaman önce planlayıp o planlarınızı yerine getirebiliyorsanız görüldüğü gibi başarılı olma şansınız diğerlerinden fazla oluyor. Trabzonspor yaptığı doğruların karşılığını aldı. Ahmet Ağaoğlu'na, sevgili Abdullah Avcı'ya, takıma, taraftarlara, oyunculara şampiyonluk 'hayırlı olsun' diyorum." şeklinde konuştu.

15F.BAHÇEDE İSMAİL KARTALIN HEDEFİ 10DA 10

F.BAHÇE'DE İSMAİL KARTAL'IN HEDEFİ 10'DA 10

Fenerbahçe'nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Göreve geldiği günden beri sarı lacivertlileri, Trabzonspor'la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal, Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti.

16Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Kupa ve Avrupa'dan elendikten sonra lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal, bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor.

17Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan, tribünlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal, Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini 10'a tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor.

18Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, disiplinden taviz vermeyen İsmail Kartal'ın forma adaletinin oyuncu performanslarına olumlu yansıması, tecrübeli hocanın inancını ve iddiasını artırıyor.

19Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Ancak, milli oyuncular ve sakatlar Kayseri maçı öncesi sarı lacivertlileri zorluyor. Teknik heyet planladığı taktik çalışmaları yaptıramıyor.

20Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, "Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız" sözleriyle moral aşıladı.

21AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geliyor. Galatasaray'daki Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyerek görevden el çektirilen ve üyeler tarafından eleştiri bombardımanına tutulan Burak Elmas, Aziz Yıldırım'ı da adeta şevklendirdi. Efsane başkan, Yüksek Divan Kurulu seçiminde konuşma yapmaya hazırlanıyor.

229 NİSANDA KIYAMET KOPACAK

9 NİSAN'DA KIYAMET KOPACAK

Galatasaray'da kopan tufanın bir benzerinin Fenerbahçe'de de kopması bekleniyor. 9 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda Aziz Yıldırım'ın da söz almasına kesin gözüyle bakılırken, efsane başkanın, Ali Koç'u hedef alacağı iddia edildi.

23Burak Elmas olayı Fenerbahçeye sıçradı Aziz Yıldırım harekete geçti...

 

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