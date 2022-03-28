'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...
Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve 'hakkınızı helal edin' diyerek görevini bırakması Fenerbahçe'de camianın ileri gelen bazı isimlerini harekete geçirdi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın 9 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacağı ortaya çıkarken, sarı lacivertli üyelerin o gün Ali Koç'un sert bir dille eleştirileceği belirtildi.
Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktör tercihleri ile şampiyonluk için büyük avantaja sahip Trabzonspor'un ligdeki performansını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki. Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım.
Görüldüğü üzere birkaç iyi maç oynanınca, 'bak işte fena yapmıyor.' yorumları yapıldı. Yabancıda böyledir. Ufak bir farklılık getirirse çok abartılır. Barcelona maçlarında berabere kaldı, kaybetti ve akabinde bir lig maçı kaybetti. Hala 38 puanla düşme potasının içinde. Böyle olunca 'getirdin de ne oldu?' olur." diye konuştu.
Vural, Trabzonspor'un başarısının Türk futbolu açısından faydalı olduğunu belirterek "Trabzonspor şampiyon oldu tabii. Futbolda top yuvarlaklığını göstermezse açık ara şampiyon oldular. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi oldu, zamanlı oldu. Trabzonspor'un, Anadolu ve Türk futbolunun ihtiyacı vardı. İnşallah bu Türk futboluna başka bir bakış getirir.
Profesyonel futbolda bu işi uzun zaman önce planlayıp o planlarınızı yerine getirebiliyorsanız görüldüğü gibi başarılı olma şansınız diğerlerinden fazla oluyor. Trabzonspor yaptığı doğruların karşılığını aldı. Ahmet Ağaoğlu'na, sevgili Abdullah Avcı'ya, takıma, taraftarlara, oyunculara şampiyonluk 'hayırlı olsun' diyorum." şeklinde konuştu.
Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, "Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız" sözleriyle moral aşıladı.
AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geliyor. Galatasaray'daki Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyerek görevden el çektirilen ve üyeler tarafından eleştiri bombardımanına tutulan Burak Elmas, Aziz Yıldırım'ı da adeta şevklendirdi. Efsane başkan, Yüksek Divan Kurulu seçiminde konuşma yapmaya hazırlanıyor.
9 NİSAN'DA KIYAMET KOPACAK
Galatasaray'da kopan tufanın bir benzerinin Fenerbahçe'de de kopması bekleniyor. 9 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda Aziz Yıldırım'ın da söz almasına kesin gözüyle bakılırken, efsane başkanın, Ali Koç'u hedef alacağı iddia edildi.