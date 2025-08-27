Buradan bir ayı geçti vatandaş 100 bin lira zarar etti! 'Emeğimiz heba oldu'
Kahramanmaraş’ta bir bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, üreticinin bahçesinde bulunan 10 adet arı kovanı ve içlerindeki petekler büyük zarar gördü. Ayının yiyecek arayışıyla bölgeye geldiği tahmin edilirken, saldırı sonucunda hem kovanlar parçalandı hem de bal üretiminde ciddi kayıplar yaşandı.
Ayının parçalayarak dağıttığı 10 kovan kullanılamaz hale geldi. Ayının balları yemesiyle üreticinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.
Bal sağım döneminde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren arıcı İbrahim Solak, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini, mağduriyet yaşadığını söyledi.