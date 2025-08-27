GAZETE VATAN ANA SAYFA
Buradan bir ayı geçti vatandaş 100 bin lira zarar etti! 'Emeğimiz heba oldu'

27.08.2025 - 09:21

Kaynak : KAHRAMANMARAŞ (İHA) -

Kahramanmaraş’ta bir bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, üreticinin bahçesinde bulunan 10 adet arı kovanı ve içlerindeki petekler büyük zarar gördü. Ayının yiyecek arayışıyla bölgeye geldiği tahmin edilirken, saldırı sonucunda hem kovanlar parçalandı hem de bal üretiminde ciddi kayıplar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası'nda bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı.

Ayının parçalayarak dağıttığı 10 kovan kullanılamaz hale geldi. Ayının balları yemesiyle üreticinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

Bal sağım döneminde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren arıcı İbrahim Solak, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini, mağduriyet yaşadığını söyledi.

Arıcı Solak, "Şu anda bal sağım dönemindeyiz. 10 kovanım ayı saldırısı nedeniyle telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira zararım var. Emeğimiz heba oldu. Her yıl ayı saldırısına uğruyoruz yaylamızda" dedi.