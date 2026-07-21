Bulutların üzerindeki cennet: Artvin'in yüzen adalı Arsiyan Yaylası ziyaretçi akınına uğruyor!

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Ceren Özakın da ilk kez bu kadar yüksek rakımlı bir yaylada bulunduğunu belirterek, Arsiyan Yaylası'nın doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini ifade etti.



Doğu Karadeniz turu kapsamında Arsiyan Yaylası'na geldiklerini aktaran Özakın, "Gölleri olsun, havası olsun her şey muazzam. İnsanlarına da bayıldım. Duygularımın tarifi yok. Burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.