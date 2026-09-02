Bulutların arasında bir orta çağ mirası: Erzurum Engüzekkapı Kalesi ziyaretçilerini büyülüyor
Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklar üzerinde yer alan tarihi Engüzekkapı Kalesi, yapılan ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ziyaretçilerini daha kolay ağırlayacak.
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Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kaleye ulaşımı sağlayan bin 200 metrelik yol sıcak karışımlı asfaltla yenilenirken, kale çevresindeki yaklaşık 800 metrekarelik alan da düzenlenerek ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Orta Çağ’dan günümüze ulaşan, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki surları ve Tortum Çayı’na hâkim konumuyla dikkat çeken Engüzekkapı Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor.
Vali Aydın Baruş, kalenin günlük yaklaşık 500-600 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "İlimizin sahip olduğu güzellikleri daha kıymetli ve ulaşılabilir hale getirmek vazifemiz." dedi. Ziyaretçilerin güvenliği için yol kenarlarına korkuluk yapılması ve kalede esaslı onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
Uzundere ilçesi, Dikyar Köyü sınırları içerisinde ve Uzundere’ye 3 km uzaklıkta kuruldu. Genel olarak yapım tarihi bilinmeyen kalenin, mimari özelliklerinden yola çıkıldığında, Orta Çağ’da inşa edildiği anlaşılıyor. Erzurum- Artvin Karayolu üzerinde, Tortum Çayı’na hâkim, sarp ve yüksek bir kayalık üzerinde yapılan kalenin konumu, oldukça stratejik özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Kale, Engüzek/Üngüzek gibi adlarının yanı sıra, bulunduğu köyün adı olan Dikyar Kalesi ya da Beylikler Dönemi’nde kaleyi sağlamlaştıran Akça Beye istinaden, Akçakale isimleri ile de biliniyor. Ait olduğu coğrafyaya, tarihi dokusuyla ayrı bir güzellik katan kaleye giriş, güneydoğu yönündeki kapı ve 1.82 m genişliğindeki bir koridorla sağlanıyor. Moloz taş ve horasan harcı ile inşa edilen kalenin, kuzeye doğru genişleyen avlusu içindeki yapı kalıntıları içerisinde, şapel ve sarnıç dikkati çekiyor. 2 katlı bölümün gözetleme kulesi olarak kullanıldığı düşünülürken, işlik olabilecek niteliklere sahip mimari unsurlar ile kale dışındaki duvar içinden, Tortum Çayı’na ulaşan tünel, kale kompleksinin günümüze ulaşan bölümlerini oluşuyor.