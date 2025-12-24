Bugün Regaip Kandili mi? Regaip Kandili hangi gün, ne zaman?

2

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?Diyanet'in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 25 Aralık'ta idrak edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu önemli gece, Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte yani yarın idrak edilecek.