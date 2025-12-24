Bugün Regaip Kandili mi? Regaip Kandili hangi gün, ne zaman?
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenler "Regaip Kandili bugün mü" sorusunu arama motorlarına sormaya başladı. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak edilecek.
Vatandaşlar 'Regaip Kandili' için sorgulamalara başladı. Recep ayına girilmesiyle üç aylar başladı. Peki, Bugün Regaip Kandili mi Regaip Kandili ne zaman 2025? İşte Diyanet kandil günleri...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?Diyanet'in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 25 Aralık'ta idrak edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu önemli gece, Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte yani yarın idrak edilecek.
İŞTE ÖNEMLİ GÜNLER
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı